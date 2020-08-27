GS kombine bileti ne zaman satışa çıkıyor? Galatasaray kombine 2021 fiyatları ne kadar?

Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig 2020-2021 sezonu kombineleri, 2019-2020 kombine sahiplerine özel sınırlı sayıda satışa çıkardığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nda ekim ayından itibaren olmak üzere maçlarda, stadyumların kapasitesinin yüzde 30'u oranında taraftarın tribünlerde yer alabileceği belirtilmişti. Galatasaray Spor Kulübü, 2020-2021 sezonu sınırlı sayıda kombinesini 2019-2020 kombine sahiplerine özel satışa çıkartıyor.

GS KOMBİNE BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

2020 - 2021 futbol sezonunun sınırlı sayıda kombineleri, 31 Ağustos 2020 pazartesi günü saat 11.00’de avantajlı fiyatlarla GS Bonus kartlarına 3 veya 6 vade farksız taksit imkanı, diğer kredi kartlarına (visa ve master) 3 veya 6 vade farklı taksit imkanıyla passo.com.tr ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış ofislerinden 2019-2020 kombine sahiplerine özel satışa çıkıyor. Fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.

KULÜP TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

"Dünyayı tehdit eden koronavirüs pandemisi sebebiyle, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun son sekiz haftasını, en büyük gücümüz olan taraftarımızdan yoksun olarak tamamladık. Bu öngörülmesi imkânsız olan mücbir sebebin olumsuz etkileri hem kulübümüze hem de kombine sahibi olan taraftarlarımıza yansımış, ekonomik olarak telafisi çok güç olan bir sürecin kapısını aralamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nda ekim ayından itibaren olmak üzere maçlarda, stadyumların kapasitesinin yüzde 30’u oranında taraftarın tribünlerde yer alabileceği belirtilmiştir.

Galatasaray, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ses getirecek yeni başarıların ilk adımlarını atmak için yola çıkarken, 2020-2021 sezonu sınırlı sayıda kombinesini 2019-2020 kombine sahiplerine özel satışa çıkartıyor.

Kulübümüz, pandemi sebebiyle yaşadığı bu zorlu dönemi atlatmak için çalışırken bu yolda en büyük varlığımız olan ve her koşulda kulübüne sahip çıkan taraftarımızı, armanın peşinde desteğe davet etmektedir."

"CAMİAMIZLA, TARAFTARIMIZLA BİR OLALIM, BİRLİK OLALIM!" ÇAĞRISI

"2020-2021 futbol sezonu içerisinde seyircisiz oynanacak maçların ücret iadesi yapılmayacak olup bu çetin yolculukta takımının yanında yer alacak olan şanlı Galatasaray taraftarları, şüphesiz pandeminin açtığı derin yaralara merhem olacak, elini taşın altına koyarak tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir misyon üstlenerek büyüklüğünü bir kez daha dünyaya gösterecektir.

Efsanemiz Gündüz Kılıç'ın dediği gibi “Galatasaray, bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp hep birlikte sevinmesini bilenlerin takımıdır…” Bu halatı çekenlerin arasında yer almak isteyen taraftarlarımızın oturma düzenleri yetkili merciler tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenecektir. Herhangi bir sebep ile kombine yeri değişen veya koltuğunu satın alamayan taraftarlarımız, 2019-2020 futbol sezonundaki kombine yerlerini, 2021-2022 futbol sezonu için yenileme hakkına sahip olacaktır."

SON GÜN 17 EYLÜL

Avantajlı fiyatlarla kombine satın alma hakkı olan taraftarlar bu kampanyadan 17 Eylül 2020 Perşembe gününe kadar faydalanabilecek.