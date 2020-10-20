Fütüvvet ne demek, nedir? Fütüvvet ne anlama gelir?

Fütüvvet kelimesi, Anadolu'da 13. yüzyılda ortaya çıkan tasavvufi bir kavramdır. Sözlük anlamında alçakgönüllü olma, gibi kelimeleri barındıran fütüvvet, ortaya çıktığı dönemden sonra bir çok İslam toplumunda da yayılmıştı. Fütüvvet akımı ile birlikte çıkan eserlere de Fütüvvetname ismi verilmiştir.

FÜTÜVVET NE DEMEK, NEDİR?

Fütüvvet tasavvufta bir akım, dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı veya Anadolu'da 13. yüzyıldan bu yana görülen örgütlenmiş zanaatçılar ve esnaf birlikleri adı verilir.

Fütüvvet fetâ kelimesinden gelmektedir. Fetâ yiğit, fütüvvet yiğitlik demektir. Fütüvvet, yiğitlik anlamına meslekî bir organizasyon; meslek teşkilatı olarak gelmektedir. Tasavvufî yönü olan bir meslek teşkilatıdır. Kaynağı şundan kaynaklanmaktadır; Sûfileri, tarikat erbâbını, dervişleri, tekkeye devam eden müridleri umûmiyetle, beleşçilikle itham etmişlerdir, oysa sûfiler, kendi emeğini biçmek fikrinde olan kimseler olarak görülmektedir.

FÜTÜVVETNAME NEDİR?

Fütüvvetname bir eserin değil, bir konuda yazılmış bütün eserlerin ortak adıdır. 13-14. yüzyılda Anadolu’da hem bir tasavvuf akımı hem de bir sivil toplum hareketi gibi ortaya çıkan Fütüvvet teşkilatının esaslarını işleyen bütün eserlere “fütüvvetname” denmesi gelenekleşmiştir.