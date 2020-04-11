Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



FUTBOLCUYKEN, TÜRKİYE'DE EN ÜST LİGDE GOL KRALI OLAN TEKNİK DİREKTÖR HANGİSİDİR?



A: Fatih Terim



B: Mustafa Denizli

C: Ersun Yanal

D: Şenol Güneş

Doğru cevap: B Mustafa Denizli