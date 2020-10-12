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12 Ekim 2020 Pazartesi 00:18 | Son Güncelleme:

Fuhuş çetesi kız kaçırdı

Fuhuş çetesi kız kaçırdı

Bursa Yıldırım'da 9 Ekim günü İrem G. (23), yolunu kesen 2 kişi tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Olay akşamı Kütahya Tavşanlı’da araçtan atlayıp jandarmaya sığınan genç kız, devlet korumasına alındı. Kısa sürede yakalanan otomobildeki Ersin T. ve Esen Ö. gözaltına alındı. Ailesinin kayıp olarak aradığı İrem G.’nin ifadesinde, 5 yıldır kendisini fuhşa zorlayan Karabük’teki çetenin elinden kaçıp Bursa’ya yerleştiğini söyledi öğrenildi.

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