Fuhuş çetesi kız kaçırdı

Olay akşamı Kütahya Tavşanlı’da araçtan atlayıp jandarmaya sığınan genç kız, devlet korumasına alındı. Kısa sürede yakalanan otomobildeki Ersin T. ve Esen Ö. gözaltına alındı. Ailesinin kayıp olarak aradığı İrem G.’nin ifadesinde, 5 yıldır kendisini fuhşa zorlayan Karabük’teki çetenin elinden kaçıp Bursa’ya yerleştiğini söyledi öğrenildi.