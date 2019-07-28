FSM'deki çalışma sona erdi! Saat 18.00'de ulaşıma açılacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, köprüdeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son çalışmaları tamamlayarak, bugün itibarıyla köprüyü trafiğe açacaklarını bildirdi. Yapılan son açıklamada ise köprünün saat 18'de ulaşıma açılacağı duyuruldu.

27 HAZİRANDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışmalar 27 Haziran 2019 tarihinde başladı. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 1.Etap olarak adlandırılan bu bölümde çalışmalar 17 Temmuz tarihinde son kat asfaltın döşenmesiyle tamamlanmış ve yenilenen bölüm hizmete alınmıştı. Projenin ikinci etabında köprünün kuzey bölümünde kapatılan 4 şeritte aynı çalışmalar tekrarlanmaya başlanmıştı. Köprüdeki çalışmalarda köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümler de yenilenmişti.

SON KAT ASFALT ATILDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu bölümde de çalışmalar son kat asfaltın atılmasıyla tamamlandı. Asfalt makineleri, silindirlerle yapılan çalışmalarda köprünün üzerine son kat asfaltla kaplanma işlemi sona erdi. 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız yapılan çalışma yenilenen asfalt üzerine bugün saat 10.00 sıralarında yol çizgi çalışmaları başladı.

Çizgilerinde bitiminin ardından öğle saatlerinde köprünün trafiğe açılması bekleniyor. Köprüdeki çalışmalar için bitim tarihi olarak önce 17 Ağustos 2019 tarihi verilmişti. Ancak daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağını söylemişti.