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  3. Frenk Tavası tarifi.. Gelinim Mutfakta Frenk Tavası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Frenk Tavası tarifi.. Gelinim Mutfakta Frenk Tavası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Frenk Tavası tarifi.. Gelinim Mutfakta Frenk Tavası nasıl yapılır, malzemeleri neler"

Frenk Tavası tarifi arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Frenk Tavası bugün Gelinim Mutfakta programında gelinler tarafından yapılıyor. Frenk kebabı olarak da bilinen Frenk tavası Urfa mutfağına ait enfes bir yöresel yemek. Gelinim Mutfakta Frenk Tavası nasıl yapılır, malzemeleri neler? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Frenk Tavası tarifi internette yoğun olarak araştırılıyor. Urfa yöresine ait bir yemek olan Frenk Tavası bugün Gelinim Mutfakta programında gelinler tarafından yapılıyor. En güzel yemeği yapan kişi çeyrek altının da sahibi olacak. Gelinim Mutfakta Frenk Tavası nasıl yapılır, malzemeleri neler? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

FRENK TAVASI

6 domates 

İçi için:

350 gr. Kıyma

2 küçük soğan

2 diş sarımsak

1 domates

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı sıvı yağı

2 çay kaşığı Tuz

Sosu için:

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağı

1 çay kaşığı Tuz

YAPILIŞI:

Kıyma hariç bütün iç malzemesini rondodan geçirelim ve karışımı kıyma ile iyice karıştıralım.

Bir taraftan da domateslerin sap kısmı alta gelecek şekilde dizelim ve üsten tüm kesmemek şartı ile kesikler atalım.

Kesiklerin aralarına kıymadan yerleştirelim, toparlayalım ve tepsiye dizelim.

Sosu için su, tuz ve salçayı karıştıralım tepsiye dökelim.

Son olarak yağı üzerinden gezdirelim.

180 derecede pişirelim.


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