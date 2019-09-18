Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,676
  • 6,2804
  • 274.585
  • 101930
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Fren yerine gaza basınca hastaneye daldı

Fren yerine gaza basınca hastaneye daldı

Fren yerine gaza basınca hastaneye daldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile, sonra da poliklinik kapısına çarptı.

 Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Bozüyük Devlet Hastanesi bahçesinde V.Ö. (48) isimli kişi 11 DM 673 plakalı otomobilini park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. İlk olarak park halindeki 11 DG 141 plakalı araca daha sonra ise poliklinik giriş kapısına çarpan sürücü etrafta paniğe neden oldu. Çarpmanın etkisi ile araçlarda ve poliklinik kapısında maddi hasar meydana gelirken sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yasak aşk iddialarına Seren Serengil'den ilk yorum
Aşk iddialarına açıklık getirdi
Ümit Erdim'i sinirlendiren kilo yorumu
Begüm Kütük: 'Evet' dediğimiz günün 9. yılı...
Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti... Üzücü haber
<p>Türkiye´nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST´te, Solo Türk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İç

TEKNOFEST´te Su-35 Gösterisi Nefes Kesti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tırtıl istilası ağaçlarda yaprak bırakmadı

Eski Türk astrolojisinde burcunuz ne? İşte 36 yeni burç takvimi!