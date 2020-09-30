Fransa'da vahşi hayvanların sirklere çıkması kademeli olarak yasaklanacak

Fransa, sirklerde vahşi hayvanlara "kademeli" yasak getirildiğini açıkladı. Yasak kapsamında ayılar, kaplanlar, aslanlar, filler ve diğer vahşi hayvanların sirklere çıkmasına artık izin verilmeyecek. Ancak hükümet, kuralların hayvanat bahçeleri ve diğer kalıcı cazibe merkezleri veya gösteriler için geçerli olmayacağını söyledi.

AKSAM.COM.TR'nin BBC'den aktardığı habere göre, alınan karar, önde gelen hayvan hakları grupları tarafından "tarihi bir zafer" olarak nitelendirildi.

"YENİ BİR ÇAĞ AÇMANIN ZAMANI GELDİ"

Ekoloji Bakanı Barbara Pompili, vahşi hayvanlara karşı tutumlarının değiştiğini belirterek, "Bu vahşi hayvanlarla ilişkilerimizde yeni bir çağ açmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kürk için vizon yetiştirmenin ve deniz parklarında yunusları ve orkaları esaret altında tutmanın yasak olduğunu duyuran Pompili, "Atalarımızdan gelen vahşi hayvanlara olan hayranlığımızın artık onlar için esaret altında kalmaları anlamına gelmemesinin zamanı geldi." şeklinde konuştu.

HÜKÜMETTEN SİRKLERE 8 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Pompili, hükümetin sirkler ve deniz parklarının yeni önlemlere uyum sağlamasına yardımcı olmak için 8 milyon euroluk bir paket teklif edeceğini söyledi.