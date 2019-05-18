Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Flüt çalarak simit satıyor

Flüt çalarak simit satıyor

Flüt çalarak simit satıyor

Ankara'da seyyar simit satıcısı Hüseyin Yıldırım (69), flüt çalarak kentin sokaklarını dolaşıyor. Günde 15 kilometre yürüyen Yıldırım, çobanken çaldığı flütü yıllardır da simit satarken çaldığını söyledi.

Çorum’da dünyaya gelen Hüseyin Yıldırım, ilkokulu bitirdikten sonra çobanlık yapmaya başladı. Bir süre çobanlık yapan Yıldırım, flüt çalmayı öğrendi. Yıllardır Ankara sokaklarında flüt çalarak seyyar simit sattığını söyleyen Yıldırım, "Müşterilerim artık beni öğrendiler. Bazı yerlerde simitçi diye bağırmıyorum. Flütün sesini duyduklarında müşterilerim geliyorlar” dedi.

Ankara’da İzmir simidi sattığını belirten Yıldırım, "Bu benim sattığım Ankara simidi değil, İzmir simidi, beyaz simit. Ankara siyah simidi bilir. Bu simidi bir usta İzmir’den getirdi. Satıcısı az diye ben de beyaz simit satıyorum. Yağlı simit yapıyorum. O yüzden özel imalat yazıyorum. Ankara simidi meşhur ama benim simidim de meşhur” dedi.

Seyyar simitçilerin artık hiçbir yerde bekleyerek satış yapmadığını vurgulayan Yıldırım, “Onun için de zabıtalar seyyar simitçileri almıyor. Birisi simidi ister tablamı yere indiririm. Sonra tekrar yoluma devam ederim. Simit kafeleri çoğaldı. vatandaş buraları tercih ediyor. Günde en az 15 kilometre yürüyorum“ dedi.

Yıldırım, flüt çalarak simit satmasının nedeninin ise çobanlık günlerine özlem olduğunu belirtti.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Ezgi Mola evlilik teklifi mi aldı?
Usta sanatçı Filiz Akın'dan hayranlarını korkutan haber
Sahursuz oruç tutulmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Ayça Kaya, sahur sofralarında muhakkak bulunmas

Sahursuz Oruç Tutulmamalı | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Selena Gomez: Sosyal medya toplum için zararlı

Hayvanların komik halleri