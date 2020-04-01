Fitre nedir, ne zaman verilir? 2020 fitre miktarı ne kadar?

2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre yardımı yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak bu konuyu araştırıyor. Maddi durumu yerinde olan her Müslüman bireyin vermesi vaciptir. Fitre nedir, ne zaman verilir? Diyanet İşleri Bakanlığı bu yıl verilmesi gereken fitre miktarlarını açıkladı. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

FİTRE NEDİR?

Fitre yani sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her Müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır.

FİTRE NE ZAMAN VE KİME VERİLİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.

2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Bakanlığı bu yıl verilmesi gereken fitre miktarlarını açıkladı. 2020 yılı için fitre miktarı 27 TL oldu.