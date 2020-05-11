Fitre kime verilir, kime verilmez? 2020 fitre miktarı ne kadar, kaç TL? Fıtır sadakası detayları haberimizde…

Fitre kime verilir, kime verilmez? sorularının yanıtı özellikle mümin vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayı bitmeden fitre sadakasını vermek isteyenler konuyu yakından takip ediyor. Fitre, oruç fidyesi ismiyle de biliniyor. 2020 fitre miktarı ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı ile ilgili ayrıntılı bilgiler haberimizde…

2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

2020 yılı için fitre miktarı 27 TL olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarı belirlenirken hadis-i şerifler, sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacının göz önüne alındığını da vurguladı ve “Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda ve benzeri şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ödenebilir” dedi.

Fitrenin Ramazan Bayramı'nın ilk gününden verilmesi uygundur. Fitre sadakası bayramdan 2 ya da 3 gün önce de verilebilir.

FİTRE KİME VERİLMEZ?

Hanefilere göre aşağıda yer alanlara fitre verilmez:

-Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara

-Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara

-Eşine

-Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye

-Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez.