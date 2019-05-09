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Fitness hocası korkunç halde bulundu

Fitness hocası korkunç halde bulundu

İstanbul Maltepe'de İranlı fitness hocası elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, spor hocasının 6'ncı kattan aşağıya düştüğünü belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde bulunan 20 katlı bir binada meydana geldi.

Site sakinleri sitenin bahçesinde elleri, ağzı ve ayakları bağlı, kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördü. Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Afgan uyruklu İran vatandaşı Emin Ellahi(30) olduğunu tespit etti. Emin Ellahi'nin 6 aydır bu sitede oturduğu ve fitness eğitmenliği yaptığı belirlendi. Polis elleri, kolları ve ağzı bağlı olan fitness hocasının 6'ncı kattan düştüğünün bilgisine ulaştı.

Yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından Emin Ellahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(DHA)

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