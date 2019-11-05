Kuzu Kapama tarifi: Fırında Kuzu Kol Kapama nasıl yapılır? İşte en lezzetli Kuzu Kapama tarifi ve yapılışı

Kuzu Kapama tarifi ve yapılışı mutfağa ilgi duyan ve bu lezzetlli yemeği yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Fırında Kuzu Kol Kapama nasıl yapılır? Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım Salı günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar birbirinden lezzetli tarifleri pişirdiler. Bunlardan bir tanesi de Fırında Kuzu Kol Kapama yemeğiydi. Bunun üzerine izleyiciler de bu yemeğin nasıl yapıldığını merak etmeye başladı. İşte en güzel Kuzu Kapama tarifi ve yapılışı

FIRINDA KUZU KOL KAPAMA NASIL YAPILIR?

Kuzu Kapama Tarifi İçin Malzemeler;

-500 gram kuzu kapama

-6-7 tatlı sivri biber

-1 kırmızı kapya biber

-3 adet patates

-1 adet soğan

-8 diş sarımsak

-2 adet domates

-1 çay kaşığı dağ kekiği

-Çay kaşığının ucuyla kimyon

-1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

-Karabiber

-Sıvı yağ

-Tuz

KUZU KAPAMA YAPILIŞI

Kuzu Kapama yapılışı için; soğanlarımızı iri büyük halkalar halinde kesiyoruz. Bu etimizin tepside yatağı olacak. Sarımsaklar bütün halde eklenecek. Patates ve domatesler yarım ay şeklinde olaya dahil olacak. Biberleri ikiye bölmeniz yeterlidir.

Fırın tepsimize sırasıyla soğan, etlerimiz, sarımsak patates, biber ve baharatlar ilave edilir. Üzerine hafif yağ gezdirilip, elimizin lezzetiyle hafifçe harmanlamak lazımdır. Fırına aralıklarla diziyoruz. Üzerine domatesleri ilave ediyoruz. 45 dakika alüminyum folyoda 200 derece pişirilmelidir. Daha sonra folyoyu kızartıp, çok kurutmadan üstü kızarana kadar fırında tutulur. Etlerimiz hazır.

Yanına bulgur pilavı yapmayı unutmayın.

Afiyet olsun.