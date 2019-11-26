Firik Pilavı tarifi: Firik Pilavı nasıl yapılır? İşte Firik Pilavı yapılışı

Firik Pilavı nasıl yapılır? Firik Pilavı tarifi ve yapılışı mutfağa ilgi duyan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Firik Pilavı Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan bir yemektir. MasterChef Türkiye yarışma programının Gaziantep'te çekilen bölümünde pişirilen yemeklerden birisi de Firik Pilavı oldu. Yarışmayı izleyenler bu lezzetin nasıl yapıldığını öğrenip pişirmek istiyor. İşte Firik Pilavı tarifi ve yapılışı...

Firik Pilavı Tarifi İçin Malzemeler;

2,5 su bardağıfirik bulguru

1 yemek kaşığıtereyağı

1 yemek kaşığızeytinyağı

4 adetmantar(küp küp doğranmış)

1/2 adetsoğan

1 tatlı kaşığıkarabiber

1,5 tatlı kaşığı (tepeleme)tuz

4 su bardağıtavuk suyu(normal su da kullanabilirsiniz)

FİRİK PİLAVI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Firik pilavı yapılışı için ilk önce firik bulgurunu bol suda iyice yıkayın ve süzün. Mantarları temizleyin ve minik küpler halinde doğrayın. Dilerseniz saplarını kullanmayabilirsiniz. Pilav tencerenizi ısıtın. Tereyağı ve zeytinyağını birlikte eritin. Soğanları hafifçe kavurun. Mantarları yağda çevirin ve bulguru ilave edin. Hafif kavurun ve tavuk suyunu ilave edin. Tuz ve karabiberi de ilave edin, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika demleyin. Bulgur suyu tamamen çekince kapağı açın. Temiz bir bez veya kağıt havlu ile demlenmesi için tencerenin üstünü örtün ve kapağı kapatın. 5-10 dakika sonra pilavınız hazır. Afiyetler olsun!