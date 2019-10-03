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Firdevs, gerçekleştirilen doku nakliyle hayallerine bir adım daha yaklaştı

Firdevs, gerçekleştirilen doku nakliyle hayallerine bir adım daha yaklaştı

Şırnak'ta bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan ve yıllardır sağlıklı bir yüze kavuşmayı hayal eden 15 yaşındaki Firdevs Tatar, gerçekleştirilen doku nakliyle hayallerine kapı aralayacak.

Şırnak'ta bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan Tatar, 15 yılda 80 ameliyat geçirdi.

Tedavisi Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda devam eden Tatar, Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından vücudundan gerçekleştirilen doku nakli sonrası yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

Hastane odasında merakla tedavisinin tamamlanmasını bekleyen ve yüzünde ödemler bulunan Tatar'ın birkaç estetik operasyon sonrası yüzü, yeni görünümüne kavuşacak.

- "Hayallerini tek tek gerçekleştirecek"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tatar'ın vücudunda şişirilen dokuyu, yüzünün tamamına naklettiklerini söyledi.

Zaman geçtikçe ödemlerin inmesiyle, yüzün daha güzel bir hal alacağını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Tatar çok şanslı. Güzel dokuları vardı. Kendinden olan dokuları transfer ettik ve ameliyat çok güzel oldu. Bütün uğraşımız daha iyi bir görünüm olması. Sosyal adaptesi çok pozitif olan bir insan. İyi bir insan. Bütün servis, hemşireler ve doktorlar çok seviyor. Çok sabırlı ve olgun bir çocuk. Firdevs bu sürecin de üstesinden gelecektir. Yeni yüzüyle hayallerini bir bir gerçekleştireceğine inanıyorum. Artık daha sosyal ve hayatın içinde olacak. Her genç kız gibi birçok hayali var. Hayallerini tek tek gerçekleştirecek"

- "Leyla'ya yüz nakli yapılması gerekiyor"

Kahramanmaraş'ta başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci'nin de aynı serviste tedavisinin sürdüğüne değinen Özkan, Leyla'nın durumunun Firdevs Tatar'dan farklı olduğunu, ona doku nakli yapma ihtimalinin olmadığını dile getirdi.

Özkan, Leyla'ya yüz nakli yapılması gerektiğini, bunun için de hazır olduklarını belirterek, "İnsanlar hala yüz naklinin farkında değil. Yüz nakli süreci, beyin ölümü gerçekleşen birinin yakınları tarafından yüzünün bağışlanmasıyla başlıyor. İnşallah hayırseverler çıkar da Leyla'nın da hayatı değişir. Yüz nakli bekleyen 7-8 kişi var." ifadelerini kullandı.  (AA)

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