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Fırat Nehri'ne atlayan genç kızı kurtardı

Fırat Nehri'ne atlayan genç kızı kurtardı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan S.N., suya atlayan bir genç tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa Birecik’teki Fırat Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'in Nizip ilçesinden Birecik’e gelen S.N. (15) henüz öğrenilmeyen bir sebepten dolayı kendisini Fırat Nehri'ne attı.

Akıntıya kapılan ve ardından sazlıklara tutunarak gözyaşı döken S.N.'yi gören bir genç suya atladı.

İsmi öğrenilemeyen genç, bu sırada köprü üzerindeki kalabalığın suya attığı halat yardımıyla S.N.'yi kıyıya çıkarmayı başardı. 

S.N. daha sonra çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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