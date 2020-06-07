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  3. Firari arılar herkesi seferber etti
07 Haziran 2020 Pazar 09:20 | Son Güncelleme:

Firari arılar herkesi seferber etti

Firari arılar herkesi seferber etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde oğul veren ve kovandan kaçan binlerce arı bir ağaca konunca, onları gören esnaf ve müşteri ne yapacağını şaşırdı.

Oğul veren ve bir kovandan kaçtığı tahmin edilen arı kolonisi, Alaplı Karşıyaka Mahallesi’nde bir tarım mağazası önünde bulunan ağaca kondu. Çalışanlar, esnaf ve vatandaşlar hareketli anlar yaşarken, arıların kümeleştiği yere yaklaşamayan esnafın ve vatandaşın imdadına esnaf olan ve aynı zamanda arıcı da olan Murat Yılmaz yetişti. Çok sayıda arının etrafta uçuşması çevredeki vatandaşlar ve esnafa kısa süreli panik yaşattı.

Firari arıların bulunduğu ağaca Murat Yılmaz, iş yerinden getirmiş olduğu kovana petek yerleştirdikten sonra arıları kovana ağaçtan silkeleme yöntemi topladı. Yılmaz, bu işi yaparken, vatandaşların meraklı bakışları ve soruları arasında binlerce arı bir kovana toplandı. 

"BU DURUM İLE ŞU SIRALAR KARŞILAŞIYORUZ"

Bu olayların normal olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu dönemde yavru veren arıların bazıları kovandan kaçıp ağaçlara yuvalanıyor. Bal yediği zaman ısırma özeliklerini kaybederler. Ana arı kovanı bazı durumlarda terk ederek gittiklerinde kendilerine uygun bir yer bulurlar. Bu durum ile şu sıralar genellikle karşılaşıyoruz. Ben de ana arıyı yakalayarak, kovanın içine koydum. Diğer arı kovanlarımın yanına götüreceğim" ded.

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