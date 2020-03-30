Fındık dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta fındık dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta fındık dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir? Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programında gelinler ve kayınvalideleri yarışıyor. Yapılan yemekler her gün puan alıyor. Fındık dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta yarışmanın yemekleri izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Günü yemeği seçilen fındık dolması hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

FINDIK DOLMASI NASIL YAPILIR?

Karalahanaları yumuşamaları için bir tencerede hafifçe haşlayın. Haşlanan karalahanaların ortasındaki damar kısımlarını keserek çıkartmak yerine sarabilecek gibi olsun diye biraz ezin.

Bir tava alıp, robottan geçirdiğiniz fındıkları kavurmaya başlayın. Tereyağı, pirinç, tuz, kuş üzümü, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Beraber kavurun ve bir tabağa aktarın.

Boşalan tavanıza az miktarda su koyun, ince ince doğradığınız soğanı suda öldürün, şeffaflaşıncaya kadar pişirin.

Üzerine az et suyu ve tabaktaki fındıklı malzemeleri ekleyip beraber kavurun.

Pişen malzemelerinizle karalahanaları sarıp, tencerenize yerleştirin. Üzerine su ve et suyu ekleyip, pişmeye bırakın.

Sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızarttığınız pul biber ile servis edin.

Fındık dolmasını doğal meyvelerle hazırlanan ev yapımı hoşaf ile birlikte servis edebilirsiniz.

FINDIK DOLMASI MALZEMELERİ NEDİR?

1 demet karalahana

2 su bardağı fındık

1 çay bardağı pirinç

1 adet soğan

1 avuç kuş üzümü

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

PİŞİRMEK İÇİN

Et suyu

ÜZERİ İÇİN

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı, toz kırmızı biber