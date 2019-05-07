Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1688
  • 6,9111
  • 254.279
  • 91.234
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş halde ele geçirildi! Tam 376 kök

Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş halde ele geçirildi! Tam 376 kök

Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş halde ele geçirildi! Tam 376 kök

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince bir fındık bahçesine yapılan baskında, saksı içerisinde yetiştirilmiş 376 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda istihbari çalışmalarını sürdüren ekipler, Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi’ndeki bir fındık bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. M.K. adlı şahsın bahçesine baskın düzenleyen jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 71 saksı içerisinde yetiştirilmiş 376 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan şahsın, saksıların içindeki bitkiyi soran komşularına çiçek olduklarını söylediği öğrenildi. 

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Avusturya´da Müslümanlar ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Başkent Viyana´daki Avusturya Tü

Avusturya´da İlk Teravih Namazı Kılındı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Denizli'de 9 yaşındaki ramazan davulcusunun mesaisi

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı