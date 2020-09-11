Filyasyon nedir, ne demek? Filyasyon kelime anlamı nedir?

Filyasyon sözcüğü hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Dünyayı etkisi altın alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası filyasyon sürekli duyduğumuz kelimeler arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın filyasyon ile ilgili konuşmaları sebebi ile merak ediliyor.

FİLYASYON NEDİR?

Salgın sonrası hayatımıza giren filyasyon kelimesi, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen addır. Diğer biri ifade ile kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele sebebiyle vakaların bildiriminden sonra hastalık etkenini, kaynağını, bulaşma yolunu saptamak ve korunma ve kontrol önlemlerini almak amacıyla yapılan saha incelemesidir.

Bu inceleme sırasında vaka ile teması olanlar da koruma ve kontrol önlemlerine dahil edilir.

Vaka görüldüğünde filyasyon çalışması gerektiriyorsa hastalığın geçmişi taranır. Filyasyon çalışması kapsamında, vakanın kaynağını bulmak ve belirlemek için çalışmalar yapılır. Hasta ve hastayla teması olanlar da dahil koruma altına alınması önlemleri uygulanır.