Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9493
  • 7,5562
  • 382.487
  • 101595
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Filyasyon ekibine saldırı

Filyasyon ekibine saldırı

Filyasyon ekibine saldırı

İstanbul Fatih'te filyasyon ekibinde yer alan 2'si doktor 1'i şoför 3 kişi, yol verme tartışmasında saldırıya uğradı.

Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan şahıs, tutuklandı. Görgü tanığı Metin Öztekin, “Doktor ‘niyetliyim’ diyerek elini bile kaldırmadı. Saldırgan ikinci kez geldi, yine doktora saldırdı” dedi. 

MÜCADELENİN ÖN SAFINDALAR

Filyasyon ekipleri, hastaların temas ettiği kişileri tespit edip virüsün yayılmasını engelliyor. 

DHA


Tilkiyi elleriyle besledi

Tilkiyi elleriyle besledi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin Venedik'i sessizliğe büründü

Türkiye'nin tıbbi yardım taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı