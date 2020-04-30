Filyasyon ekibine saldırı

Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan şahıs, tutuklandı. Görgü tanığı Metin Öztekin, “Doktor ‘niyetliyim’ diyerek elini bile kaldırmadı. Saldırgan ikinci kez geldi, yine doktora saldırdı” dedi.

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Filyasyon ekipleri, hastaların temas ettiği kişileri tespit edip virüsün yayılmasını engelliyor.

DHA