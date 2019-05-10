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  3. Fidan işletmesinde kenevir yetiştiren 3 kişi adliyeye sevk edildi

Fidan işletmesinde kenevir yetiştiren 3 kişi adliyeye sevk edildi

Fidan işletmesinde kenevir yetiştiren 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir fidancılık işletmesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda saksılara dikilmiş halde 172 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Başiskele Doğan Mahallesi’nde O.E.’ye ait fidancılık işletmesinde esrar ekildiğini bilgisi üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. İşletmeye düzenlenen baskında fidanlar için kullanılan 42 saksı içerisinde dikili 172 kök kenevir ve O.E.’nin üzerinde de 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda O.E.’nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü Kocaeli Adliyesine sevk edildi

İHA

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