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  3. Fethiye'de denize düşen Rus paraşütçüden kötü haber geldi

Fethiye'de denize düşen Rus paraşütçüden kötü haber geldi

Fethiye'de denize düşen Rus paraşütçüden kötü haber geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yaparken yedek paraşütünü açarak denize düşen Rus uyruklu pilot hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; arkadaşlarıyla ilçenin Ölüdeniz Mahallesi’nde tatile gelen Andrey Kurinin (44) yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. 1200 metredeki pistten single (tekli) atlayış yapan Kurinin, yaklaşık 500 metre yükseklikte yedek paraşütünü açarak denize düştü.

Kurinin’in düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizden botla çıkarılan Kurinin’in, hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

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