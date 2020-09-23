Feris ne demek? Feris ismi ne anlama geliyor?

Feris ismi Osmanlıca isimler arasında bulunmaktadır. Arapça'dan dilimize geçen Feris ismi, Menajerimi Ara dizisinden sonra popüler oldu. Feraset sözcüğü de bu ifadeden türeyen isimler arasında yer alır. Feris ne demek?

FERİS NE DEMEK?

Feris isminin duyan kişiler, detaylı araştırma yapıyor. Son dönemin gözde dizilerinde biri olan Menajerimi Ara dizisindeki Feris karakterinin ismi merak ediliyor.

Dilimize Arapça'dan geçen bu kelime Osmanlıca da sıkça kullanılmaktaydı.

Sözlükte Feris kelimesi üç anlama gelmektedir.

1. Şık, zarif.

2. (Çoğulu: Fersâ) Ağaç halka, çenber.

3. Yaralı. Maktul