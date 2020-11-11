Fenomene 1 ay uzaklaştırma

İşyerine ait Mercedes marka arabanın park halindeyken iki kez kesici aletle patlatıldığını iddia eden avukat Yılmaz K., can güvenliğinden endişe duyduğunu dilekçesinde belirtti. Talebi kabul eden İstanbul Aile Mahkemesi, fenomen Bilge Soylu’nun bir ay süreyle eski nişanlısına yaklaşmamasına karar verdi.

İTİRAZI REDDEDİLDİ



Mahkeme ayrıca Soylu’nun Yılmaz K.’ya yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını da kararına ekledi. Soylu bu karara itiraz etti, ancak mahkeme reddetti.