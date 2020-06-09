Fenomen Taha Duymaz : Beni çok yıprattılar

1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni olan Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Duymaz'ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı. Yaptığı başvuru sonucu hesabı yeniden kullanıma açılan Duymaz, "Bu süreçte beni çok yıprattılar. Yıllardır verdiğim emekler boşa gitti. Bu yapılanlarla ilgili hukuki işlem başlatacağım. Ben yine yemeklerimi yapmaya devam edeceğim. Takipçilerim benim yanımda olmaya devam etsin" dedi.

Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfakta yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya kaydedip sosyal medyada yayınlayan Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi. İlgi odağı haline gelen Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflerken, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

HESABI YENİDEN AÇILDI

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı üst üste 'spam' olarak işaretlenmesi üzerine kapatıldı. Duymaz, 1,3 milyon takipçisi olan hesabının yeniden açılması için form doldurup, başvuru yaptı. Duymaz'ın yaptığı başvuru sonucunda hesabı yeniden kullanıma açıldı.

'HAYALLERİM, EMEKLERİM ELİMDEN ALINDI'

İnstagram hesabı kapatılınca ne yapacağını bilemediğini kaydeden Taha, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yıllardır emek verdiğim 1,5 milyon takipçisi olan sayfam elimden gitti. Hayallerim emeklerim elimden alındı. Gerçekte üzerimde çok büyük bir psikolojik baskı var, çok üzgünüm. Benim emeğim kadar ailemin de emekleri var. Bir takım insanlar adımıza fake hesaplar açıp, hakaretlerde bulunuyorlar. Bunları yapan biz değiliz, kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu süreçle ilgili hukuki süreç başlatacağım. Bu süreç beni çok yordu, çok yıprattı. Rahatsızlığımdan dolayı yarım bıraktığım tedavime devam edeceğim. Ben yine aynı Taha’yım, yemeklerimi yapmaya devam edeceğim, ne olursa olsun bırakmayacağım ve yılmayacağım. Ben takipçilerimin yanında olacağım onların da benim yanımda olmasını bekliyorum.”

BABA DUYMAZ: OĞLUM BÜYÜK BASKI ALTINDA

Taha’nın babası Mehmet Duymaz da oğlunun büyük bir baskı altında olduğunu belirterek, "Yıllardır verdiği emekler bir anda boşa gitti. Ne olursa olsun oğlumun yanındayım” dedi.