Fenomen Ares Özdemir yoğun bakımda! Taciz iddiasıyla baba ve oğlundan dayak!

Olay, önceki gün gece Kepez ilçesinde varyantında meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayanlar yaralı bir kişi olduğu ihbarında bulundu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, yaralının, sosyal medyada 'Ares Özdemir' adıyla videolar çeken Şehmuz Özdemir olduğunu belirledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şehmuz Özdemir'i darbettiği iddia edilen V.E. ve oğlu K.E'yi gözaltına aldı. V.E. polisteki ifadesinde, kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyledi.

Baba ve oğlu ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şehmuz Özdemir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.