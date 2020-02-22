Felçli gelen hastalar, hastaneden yürüyerek çıktılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Latife Damar, Şeyhmus Eroğlu ve Rojin Öney, farklı tarihlerde yüksekten düşme sonucu belden aşağı felç geçirerek yürüme yetilerini kaybetti. Her üç hasta sedyeyle geldikleri hastaneden ameliyat ve fizik tedavi desteği sayesinde yürüyerek çıktı.

İHA'nın aktarmış olduğu habere göre, Mardin Kızıltepeli 55 yaşındaki Latife Damar, 55 yaşındaki Şeyhmus Eroğlu ve 16 yaşındaki Rojin Öney yüksekten düşme sonucu belden aşağı felç geçirerek yürüme yetilerini kaybetti. Sedye ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gelen yaralılar çeşitli cerrahi operasyonlardan sonra fizik tedavi bölümüne sevk edildi.

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezinde 4 aylık egzersiz ve fizik tedavisinden sonra her üç hasta da yeniden yürümeye başladı.

Eski sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan Latife Damar, şunları söyledi:

"Ben damdan düştüm. Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesine geldim. Ameliyat oldum, Hilmi hoca beni ameliyat etti. Allah'a çok şükür ben burada fizik tedavi gördüm. Allah’a şükür sedyeyle geldim, yürüyerek çıktım. Şimdi çok iyiyim."

Hastaneye baygın bir şekilde getirildiğini anlatan 55 yaşındaki Şeyhmus Eroğlu ise “Felçli geldim, yatalaktım. Elhamdülillah şimdi yürüyebiliyorum. Çok şükür bastonumla eve gidebiliyorum” ifadesini kullandı.

Bir apartman dairesinin üçüncü katındaki balkondan düşerek yürüme yetisini kaybeden 16 yaşındaki Rojin Öney de geçirdiği iki ameliyat ve 4 aylık fizik tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğunu ve çok iyi olduğunu belirtti.

“3’ÜNCÜ BASAMAK HASTANELERDE YAPILACAK TEDAVİYİ BURADA BAŞARDIK”

Hastaların ilk acil cerrahi müdahalelerini yapan Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hilmi Resul Karaörs şunları kaydetti:

"Bu üç hastamız yüksekten düşme ve omurga kırığı nedeniyle acile getirilmişti. Biz bu omurga hasarı olan hastalara acil cerrahi müdahale yaparak omuriliklerini rahatlattık. Sonrasında erken süreçte fizik tedavi rehabilitasyonu başlatıp hastalarımızı şuanki konumlarına getirdik. 3 hastamız da belden aşağısı felç olarak, bacaklarını hiç hareket ettiremeyecek haldeyken ameliyat ve sonrasında aldıkları fizik tedavi rehabilitasyonuyla şuan üçü de yürür vaziyette. Hastanemiz ikinci basamak bir hastane. Büyük bir ameliyat ve tedavi süreci genelde 3’üncü basamak hastanelerde ve daha ileri merkezlerde yapılıyor. Biz bunu burada başardık."

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Bozan, omurilik felcinin, yüksekten düşme, trafik kazası, ateşli silah yaralanması ve bıçaklanmalara bağlı gelişebildiğini anlattı. Bozan, paraplejik yani bacaklarda güçsüzlük ve his kaybı olan hastalarını fizik tedavi ve programı sonrası yürür bir şekilde taburcu ettiklerini kaydetti.

“DAHA KALİTELİ HİZMETLER SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethullah Kayan ise şu açıklamalarda bulundu: