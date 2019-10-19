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  3. FBI çalışanından Türk eşe tuzak

FBI çalışanından Türk eşe tuzak

FBI çalışanından Türk eşe tuzak

ABD Florida’da 2002’de yüksek lisans yapan Serap Canoğulları, eski FBI çalışanı Micah Dwain Tharpe ile dünyaevine girdi.

Çiftin Leila Hazan (9) adlı bir kızı, Alexander Cihan (8) isimli bir oğlu oldu. Şiddet gördüğü eşinden 2014’te boşanan genç kadın, doğum gününde tuzağa düşürüldü.

Eski eşinin kendisini eve davet ettiğini söyleyen Canoğulları, “Kendisini darp ettiğimi ve çocukları rehin aldığımı söyleyip polis arkadaşlarını çağırdı. Düzmece raporla mahkeme çocukların velayetini babaya verdi. Çünkü hakim de arkadaşı” diyerek Türk yetkililerden yardım istedi.

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