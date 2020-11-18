Fazla yolcuyla polise yakalanan otobüs şoföründen ilginç savunma: "Bedava taşıyoruz"

Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sivil polis memuru, yolcu gibi bindiği özel halk otobüsünde fazla yolcu taşındığını tespit etti. Ekipler tarafından para cezası uygulanan şoförün savunması ise herkesi şaşırttı.

DHA'da yer alan habere göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından virüsün bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan kararla, kentteki özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde koronavirüs denetimleri sürdürülürken, toplu taşıma araçlarında denetimler için sivil trafik polis ekipleri görevlendirildi. Sivil polisler, bindikleri halk otobüslerinde yolculuk yapıp, sosyal mesafe, yolcu kapasitesi ve maske denetimlerinde bulunuyor, ihlaller karşısında da durumu diğer ekiplere bildiriyor.

FAZLA YOLCUYLA SİVİL POLİSE YAKALANDI

Uygulama kapsamında 1 sivil polis memuru, bindiği özel halk otobüsü sürücüsünün fazla yolcu aldığını tespit edip, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Harekete geçene ekipler, halk otobüsünü durdurarak, fazla yolcuları indirdi. Fazla yolcular indirildikten sonra evrakları alınan halk otobüsü sürücüsü O.B.’ye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Ceza kesilen sürücü trafik polislerine “Otobüsteki yolcuların çoğu bedava binen yolcular. Yolcuları bedava taşıyoruz” diyerek kendisini savundu.

Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra yoluna devam etti.