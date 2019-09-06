Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde son durum! Fatma Uyanık'ın katili kim?

Yaklaşık bir buçuk yıldır kayıp olan Fatma Uyanık ile ilgili iki şüpheli savcıya ifade veriyor. Müge Anlı itirafçının “Ben arabamı aldım. Hızlıca giderken bir baktım, kasanın arkasında yoktu. Ben de nerede olduğuna geri dönüp bakmadım. Yoluma devam ettim.” dediğini açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Vahap V. ve babası Mehmet V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kardeşi B.V. ve arkadaşı A.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

8 NİSAN'DA NELER OLDU?

Fatma Uyanık cinayetinde itiraf geldi. Yaklaşık bir buçuk yıldır kayıp olan Fatma Uyanık ile ilgili iki şüpheli savcıya ifade veriyor. Müge Anlı itirafçının “Ben arabamı aldım. Hızlıca giderken bir baktım, kasanın arkasında yoktu. Ben de nerede olduğuna geri dönüp bakmadım. Yoluma devam ettim.” dediğini açıkladı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aradan geçen zamanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından Fatma Uyanık'ın bulunması için yeniden çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Fatma Uyanık'ın kayıp olduğu dönemlerde o bölgede baraj inşaatında çalışan A.Ö., Vahap V., babası Mehmet V. ve kardeşi B.V., şüphe üzerine gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının Fatma Uyanık'ın bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı öğrenildi.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Fatma Uyanık'ın öldürülüp toprağa gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Tepeardı mevkisinde iş makineleriyle kazı çalışması yapıldı. Genç kadına ait herhangi bir ize rastlanmayınca kazı çalışması durduruldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Vahap V. ve babası Mehmet V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kardeşi B.V. ve arkadaşı A.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

PROGRAMDA NELER OLMUŞTU?

En son 29 Aralık'taki programda konu ile ilgili açıklamalara yer verilmişti.

İddiaların odağındaki Vahap Varlı konuştu. Röportajı yayınlandı. Varlı, konuşmasına “Üzerimde sürekli bir suçlama var. Bende ne varsa her şey araştırıldı. Elde hiçbir bulgu olmadığı için sürekli uğraşıyorlar. Ben de olayla herhangi bir bağlantımın olmadığının görülmesi için susmayı tercih ettim” cümleleri ile başladı. Program muhabiri “aracınızda bir kadın olmadığını ısrarla beyan ettiniz.

Sizce Mehmet Dağcı neden böyle bir iddia ortaya attı?” diye sordu. Mehmet Dağcı’nın neden böyle bir iddia attığı soruldu. Vahap, “Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Ama beni suçlamasını, hemen olayın ardından gidip orda Vahap’ı gördüm demesinin bir tesadüf olacağını düşünmüyorum. Ben orda kesinlikle durmuyordum.Tabi ki sonradan farklı bir kişi ordan uzakta bir yerde durduğumu söylemiş olabilirim. Bunu söylememem yayın heyecanından kaynaklıydı. Neden sürekli Mehmet Dağcı’nın akrabaları tarafından orda durduğum iddia ediliyor?” dedi. Köprüden neden hızlı geçtiği sorulduğunda Vahap, “O kadar sürekli bir şekilde ordan geçemem. O araç belirli bir hızda gidebilir” dedi. Vahap, bu anlatılanların bir düzen olduğunu düşündüğünü belirtti.