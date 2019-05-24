Fatih'te kuyumcu kuryelerini gasp ederek 5 kilo altın çalan hırsızlar yakalandı

Fatih, Şehsuvarbey mahallesi, Işıl sokak üzerinde bulunan bir alt geçitte 20 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda kuyumcu kuryeleri O.K.(33) ile H.K.(32)'in önünü kesen maskeli ve silahlı 4 kişi araçta bulunan yaklaşık 5 kilogram altını alarak kaçmıştı. Kuryelerin olayı haber vermesi üzerine polis alarma geçmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Kamera takibi sayesinde şüphelilerin bir süre bu araçla kaçtıktan sonra başka bir araca geçtikleri tespit edildi. Polisin takibi sonucu çalıntı olduğu belirlenen araçlara, sahte plakalar takıldığı ortaya çıktı.

TERK ETTİKLERİ OTOMOBİLE GERİ DÖNÜNCE YAKALANDILAR

Polis ekipleri terk edilmiş otomobilin çevresinde önlem aldı. Gece yarısından sonra otomobile geri dönen şüphelilerden İhsan K.(49), Murat D.(50) gözaltına alındı. Polis İhsan K.'nın evine gittiğinde içinde yaklaşık 300 gram altını arka pencereden atan Azerbaycan uyruklu kadın Sevinç M.(42)'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli Gökhan S.(31) de Büyükçekmece'de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 26 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

BİR ÇOK KEZ GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANMIŞLAR

Polis olayla ilgili yaptığı kamera incelemesinde şüphelilerin olaydan önce bir benzinciden benzin alırken, ardından kuryelerin araçlarını takip edip olayı gerçekleştirip kaçarlarken görüntülerine ulaştı. Kameraların şüphelilerin kaçtıkları bir otomobili sokak arasında park ederek başka bir araçla kaçışlarınıda kaydettiği tespit edildi.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmeyerek "Susma" haklarını kullandıkları ve ifade vermedikleri öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA