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  3. Fatih'te korkunç olay! Tacikistanlı kadını kafasına poşet geçirip öldürdüler

Fatih'te korkunç olay! Tacikistanlı kadını kafasına poşet geçirip öldürdüler

Fatih'te korkunç olay! Tacikistanlı kadını kafasına poşet geçirip öldürdüler

İstanbul Fatih'te Tacikistan uyruklu bir kadın sabaha karşı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce elleri ayakları bağlandıktan sonra başına poşet geçirilerek öldürüldü.

Olay Fatih, İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 04:00 sıralarında isimleri öğrenilemeyen kadın ve erkek arkadaşı Tayyareci Orhan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katında oturdukları daireye geldi. 

KAPIYI KİMSE AÇMADI...

İddiaya göre, zili çalmalarına rağmen ev arkadaşları kadının kapıyı açmaması üzerine kapıyı anahtarıyla açarak içeri girdi. İçeride ev arkadaşının hareketsiz yattığını gören kadın ve erkek arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda Tacikistan uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından polis ekipleri de olayın meydana geldiği dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin ayrıca olayı haber veren kadına ve sevgilisine ise ulaşamadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının kafasına poşet geçirildiği, ayaklarının bağlı ve vücudunda da morluklar olduğunu tespit etti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta bulunan binaları tek tek dolaşarak güvenlik kamera çalışması yaptı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

DHA

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