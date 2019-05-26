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  3. Fatih'te 6 yıl sonra barıştığı eşini 9 ay sonra öldürdü

Fatih'te 6 yıl sonra barıştığı eşini 9 ay sonra öldürdü

Fatih'te 6 yıl sonra barıştığı eşini 9 ay sonra öldürdü

İstanbul Fatih’te yaşayan Ayşe Özlem Bağdemir (45), şiddetli geçimsizlik yaşadığı kırtasiyeci eşi Tuncay Tezcan’dan 6 yıl önce boşanmışlardı.

Çiftin çocuklarının “Artık barışın, bir arada yaşayalım” isteği üzerine ise 9 ay önce yeniden bir araya geldiler. Geçen cuma günü saat 06.00 sıralarında 20 yaşındaki oğulları E.T. eve geldi. Kapıyı açıp içeri girdiğinde babasını ayakta zor durur şekilde gördü. Babası oğluna “Oğlum kusura bakma” diyerek evden çıktı. E.T., yatak odasına girdiğinde annesi Ayşe Özlem Bağdemir’i ağzı bantlı şekilde hareketsiz yatarken buldu. Hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı.

'BUNU SİZ İSTEDİNİZ'

Ayşe Özlem Bağdemir’in öldüğünü belirleyen ekipler, evde Tuncay Tezcan’ın kullandığı ilaç kutularını buldu. Çok sayıda intihar notu da bırakan Tezcan’ın eşini öldürdüğü duvara ise “Bunu siz istediniz” yazdığı öğrenildi. Araştırmada, Tezcan’ın eşini televizyonun sesini iyice açarak öldürdüğü bilgisine ulaşıldı. Tezcan aranırken, Instagram hesabından öldürdüğü eşiyle dans ettiği bir video paylaştı.

CENAZEYİ İZLERKEN YAKALANDI

Baydemir’in cenazesi öğle namazında defnedilmek üzere Merkezefendi Mezarlığı’na getirildi. Öldürdüğü eşinin cenaze bilgilerini öğrenen Tezcan ise sabah erken saatlerde mezarlığa geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Tezcan’ı cenaze töreni öncesinde mezarlık içerisinde bacağı kırık halde yakaladı. 3 çocuk annesi olan Bağdemir’in bir yakını “Adamın ruh sağlığı iyi değildi, şiddet de uyguluyormuş” dedi. Mezarlık görevlisi Adem Ay ise şüpheli Tuncay Tezcan’ı gördüğünü anlatarak “Tuncay abiyi sabah 9 gibi gördüm. Topallayarak yürüyordu. Ne oldu diye sordum. ‘Yere düştüm’ dedi. Kollarında boydan boya kesikler vardı” diye konuştu. 

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