Farsçadan Türkçeye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



FARSÇADAN TÜRKÇEYE GEÇEN BERBER KELİMESİNİN KÖKENİNİN ANLAMI NEDİR?

A: Saç

B: Sakal

C: Bıyık

D: Makas

Doğru cevap: B Sakal