28 Kasım 2020 Cumartesi 22:34 | Son Güncelleme:
Farsçadan Türkçeye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir?
Farsçadan Türkçeye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv'de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
Farsçadan Türkçeye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
FARSÇADAN TÜRKÇEYE GEÇEN BERBER KELİMESİNİN KÖKENİNİN ANLAMI NEDİR?
A: Saç
B: Sakal
C: Bıyık
D: Makas