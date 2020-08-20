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  • Farklı yerlerdeki baba-kızı tuzağa düşürdüler! Telekonferanslı dolandırıcılık
20 Ağustos 2020 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme:

Farklı yerlerdeki baba-kızı tuzağa düşürdüler! Telekonferanslı dolandırıcılık

Farklı yerlerdeki baba-kızı tuzağa düşürdüler! Telekonferanslı dolandırıcılık
- SONER KAN

Adana'da 20 Mayıs'ta Mehmet Cumhur'a telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, FETÖ/PDY'ye yönelik gizli operasyon yönettiğini söyleyip “Yardım etmezsen tutuklanırsın” dedi.

175 BİN TL’LİK VURGUN

Dolandırıcılar aynı anda Cumhur’un başka adresteki kızı Hatice Tandağ’ı (40) arayıp aynı yalanla korkuttu. Zanlılar daha sonra baba-kızı telekonferansa alarak görüştürdü. İkna olup evdeki 175 bin TL’lik altını sokakta buluştuğu şahsa elleriyle veren Cumhur ve kızı, dolandırıldıklarını anlayanca soluğu poliste aldı. Şüpheli Uğurcan Sayrugaç (25) ile suç ortağı Gökhan Kahraman (24) kısa sürede yakalandı. Zanlılar mahkemece tutuklandı. 

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