Farklı yerlerdeki baba-kızı tuzağa düşürdüler! Telekonferanslı dolandırıcılık

175 BİN TL’LİK VURGUN



Dolandırıcılar aynı anda Cumhur’un başka adresteki kızı Hatice Tandağ’ı (40) arayıp aynı yalanla korkuttu. Zanlılar daha sonra baba-kızı telekonferansa alarak görüştürdü. İkna olup evdeki 175 bin TL’lik altını sokakta buluştuğu şahsa elleriyle veren Cumhur ve kızı, dolandırıldıklarını anlayanca soluğu poliste aldı. Şüpheli Uğurcan Sayrugaç (25) ile suç ortağı Gökhan Kahraman (24) kısa sürede yakalandı. Zanlılar mahkemece tutuklandı.