Fark etmek nasıl yazılır? TDK'ya göre farketmek bitişik mi, ayrı yazılır?

Fark etmek szöcüğünün nasıl yazıldığı araştırılıyor. Konu hakkından geniş kapsamlı bilgiyi Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasından veriyor. Türkçe'de dört anlamı ifade eden bu kelimenin genel olarak kullanımı ise görmek, bakmak manasındadır.

TDK'YA GÖRE FARKETMEK BİTİŞİK Mİ, AYRI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru yazılışını resmi sitesinde paylaştı. Sıkça kullandığımız bu sözcük "fark etmek" şeklinde yazılmalıdır. Buna göre kelime ayrı yazılmaktadır.

1. görmek, seçmek:

"Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti."

2. anlamak, sezmek:

"Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti."

3. değişmek, başkalaşmak.

4. ayırt etmek:

"Konuşma kesilmiyor, şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim."