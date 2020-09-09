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  • Fark etmek nasıl yazılır? TDK'ya göre farketmek bitişik mi, ayrı yazılır?
09 Eylül 2020 Çarşamba 14:41 | Son Güncelleme:

Fark etmek nasıl yazılır? TDK'ya göre farketmek bitişik mi, ayrı yazılır?

Fark etmek nasıl yazılır" TDK'ya göre farketmek bitişik mi, ayrı yazılır"

Türkçe'de kelimenin fark etmek mi yoksa farketmek olarak mı yazıldığı vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Türk Dil Kurumu, fark etmek kelimesinin yazılış şeklini ve ne anlama geldiğinin resmi hesabından paylaşıyor.

Fark etmek szöcüğünün nasıl yazıldığı araştırılıyor. Konu hakkından geniş kapsamlı bilgiyi Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasından veriyor. Türkçe'de dört anlamı ifade eden bu kelimenin genel olarak kullanımı ise görmek, bakmak manasındadır.

TDK'YA GÖRE FARKETMEK BİTİŞİK Mİ, AYRI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru yazılışını resmi sitesinde paylaştı. Sıkça kullandığımız bu sözcük "fark etmek" şeklinde yazılmalıdır. Buna göre kelime ayrı yazılmaktadır.

1. görmek, seçmek:

"Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti."

2. anlamak, sezmek:

"Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti."

3. değişmek, başkalaşmak.

4. ayırt etmek:

"Konuşma kesilmiyor, şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim."

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