Faili meçhul dosya yeniden açıldı! Sır cinayeti 5 soru aydınlatacak

İstanbul Şişli’de 9 Aralık 2008’de saat 06.45’te evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan Love Bar’ın işletmeci Engin Temel’in öldürülmesiyle ilgili yaklaşık 500 kişinin ifadesi alındı. İhbarlar tek tek incelendi. Delil bulunamayınca 22 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi. Ancak Faili Meçhul Suçlar Bürosu’na gönderilen 12 yıllık dosyayı savcılık yeniden açtı.

AKŞAM, ilk günden itibaren manşete taşıdığı haberlerle cinayeti gündeme getirmişti.

PROFESYONEL SUİKAST



Cinayet Büro Amirliği’ne gönderilen 7 maddelik yazıda şu soruların yanıtları istendi: “Temel’i Secret Bar’dan ayrılırken takip eden araç ve şahıslar kim? Cinayetten önce Temel’e ‘Sakın eve gitme, seni vuracaklar’ mesajını kim attı? Temel’in eve gelmesinden 30 saniye önce kapı kimler tarafından açıldı? Olay saatinde bölgedeki baz istasyonundan kimlerin telefonu sinyal verdi? Cinayetten 15 dakika önce ankesörlü telefondan çaldırılıp kapatılan ve olay yerinde telefonu sinyal veren Reis Demir’in bağlantıları kimler?”

2 KADIN İFADE VERECEK



Savcılık ayrıca emniyetten Engin Temel’in yakın arkadaşı Su Gönül ve ölümünden sonra ortağı ile evlenen Tanya isimli kişinin bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınmasını istedi. Tanya’nın önceki ifadelerinin çelişkili olduğu öne sürüldü.