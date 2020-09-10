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10 Eylül 2020 Perşembe 12:09 | Son Güncelleme:

Fahriye Abla şiiri kime aittir? Fahriye Abla şiirini kim yazmıştır?

Fahriye Abla şiiri kime aittir" Fahriye Abla şiirini kim yazmıştır"

Fahriye Abla şiiri, sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Fahriye Abla şiirinin kim tarafından yazıldığı bir hayli merak ediliyor. Genel kültür sorularında karşımıza çıkan Fahriye Abla şiiri hakkında detaylar haberimizde.

Türk edebiyatının önemli şiirleri arasında yer alan Fahriye Abla'nın kim tarafından yazıldığı merak ediliyor. Genel kültür sorularında sıklıkla karşımıza çıkan Fahriye Abla şiiri, 1935 yılında Varlık dergisinde yayımlanmıştır. 

FAHRİYE ABLA ŞİİRİ KİME AİTTİR?

Fahriye Abla şiiri, Ahmet Muhip Dranas tarafından kaleme alınmıştır. Şiir ilk kez 1935 yılından Varlık dergisinde yayımlanmıştır. Şairinde ününü aşan bu şiir, 1984 yılında sinemaya uyarlanmıştır.

FAHRİYE ABLA

Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,

Kapanırdı daha gün batmadan kapılar.

Bu, afyon ruhu gibi baygın mahalleden,

Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen!

Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen

Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla

Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye abla!

Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi,

Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi;

Güneşin batmasına yakın saatlerde

Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede.

Yaz, kış yeşil bir saksı ıtır pencerede;

Bahçende akasyalar açardı baharla.

Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye abla!

Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı;

Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı.

İçini gıcıklardı bütün erkeklerin

Altın bileziklerle dolu bileklerin.

Açılırdı rüzgârda kısa eteklerin;

Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla.

Ne çapkın komşumuzdun sen, Fahriye abla!

Gönül verdin derlerdi o delikanlıya,

En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya.

Bilmem şimdi hâlâ bu ilk kocanda mısın,

Hâlâ dağları karlı Erzincan'da mısın?

Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın;

Hâtırada kalan şey değişmez zamanla.

Ne vefalı komşumdun sen, Fahriye abla!

Ahmet Muhip DRANAS  

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