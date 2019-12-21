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Fahiş hesapla turistlere gasp

Fahiş hesapla turistlere gasp

İstanbul Beyoğlu’nda gece kulüpleri ve restorantlarda turistlere fahiş fiyat çıkaran çete çökertildi, 53 kişiyi gözaltına alındı.

Devrim TOSUNOĞLU 

İstiklal Caddesi’nde gezen turistlerin hanutçular aracılığıyla zorla mekanlara alındığı, 100 liralık hesap için 1500 dolar istendiği, parası olmayanların ATM’ye götürülüp para çektirildiği, itiraz edenlerin de “Ya ödersin ya da cezasına katlanırsın” şeklinde tehdit edildiği belirlendi. 28 mağdurdan 3’ünün de Türk olduğu öğrenildi. 


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