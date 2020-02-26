Faciadan kıl payı kurtuluş! Kalabalık alkollü sürücüyü linç etmeye kalktı
İstanbul Sultangazi’de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araçlara çarptı. Etrafta toplanan kalabalık yaklaşan faciadan habersiz alkollü sürücüyü linç etmeye çalışırken otomobil birden alev aldı. Olayda büyük bir patlama ve can kaybı yaşanmadı. Kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Sultangazi’de akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araçlara çarptı.
Kaza sonrası otomobil hasar gördü ve yakıt sızdırmaya başladı.
Etrafta toplanan kalabalık yaklaşan faciadan habersiz alkollü sürücüyü linç etmeye çalışırken otomobil birden alev aldı.
Şans eseri büyük bir patlama gerçekleşmedi ve olay yerinde can kaybı yaşanmadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıttı.
Kazaya sebep olan alkollü sürücü ise gözaltına alındı.