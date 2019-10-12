Facebook hesap silme işlemi nasıl yapılır? Facebook hesabı kalıcı olarak silme

Facebook hesap silme işlemi nasıl yapılır? Sosyal medyanın kirliliğinden bunalan vatandaşlar Facebook hesabını kalıcı olarak silmek istiyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağı Facebook, 2004 yılında Harvard Üniversitesi’nde Mark Zuckerberk tarafından kuruldu. Facebook, ilk kurulduğunda öğrenciler içindi fakat yılar içerisinden 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılmaya ve dev bir sosyal medya ağı olmaya başladı. Biz de sizlere adım adım Facebook silme işlemini hazırladık. Haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

FACEBOOK HESAP SİLME İŞLEMİ (KALICI OLARAK) NASIL YAPILIR?

Facebook hesabınızı silmek için; öncelikle sağ üst köşede bulunan oka tıklayın. Ardından aşağıda bulunan “ayarlar” sekmesine tıklayın. Ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra sol kısımda bulunan “Facebook Bilgilerin” kısmına tıklayın. Çıkan ekranda “Dondurma ve Silme” seçeneğini göreceksiniz. Orada “Hesabını geçici olarak dondur veya kalıcı olarak sil” yazısına tıklayın. Önünüze gelen iki seçenekten “Hesabı Kalıcı Olarak Silme” şıkkına tıklayın. Bu seçeneği seçtikten sonra hesabınızı kalıcı olarak siler ve şu ana kadar paylaştığınız fotoğraf ve gönderilere bir daha ulaşamazsınız ve hesabınızı geri getiremezsiniz. Aşağıdaki Facebook hesap silme linkine tıklayarak hesabınızı silebilirsiniz.

FACEBOOK HESAP DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Facebook hesap silme işlemi ve hesap dondurma işlemi birbiri ile benzerlik göstermektedir. Yukarıda anlatılan bölümde “Dondurma ve Silme” seçeneğinden sonra önünüze gelen iki seçenekten “Hesabı Dondur” seçeneğine tıklayın. Facebook hesabınızı dondurduktan sonra tekrar e-mail ve şifreniz ile giriş yaparak aktif edebilirsiniz. Hesabınızı dondurduktan sonra “Messenger” kısmını kullanmaya devam edebilirsiniz. Aşağıdaki Facebook hesap dondurma linkine tıklayarak hesabınızı dondurabilirsiniz.