Facebook hesabı dondurma linki 2020: Facebook nasıl silinir?

İnternet üzerinden yeni sosyal mecralar çıkmaya devam ederken Facebook popülerliğini korumaya devam ediyor. Artık bu platformda yer almak istemeyen kullanıcılar, Facebook hesabı dondurma bağlantısına tıklayıp işlemlerini gerçekleştirmek istiyor.

FACEBOOK HESABI NASIL DONDURULUR?

Facebook hesabınızı dondurmadan önce belirli adımlar uygulayarak sonuca ulaşıyorsunuz. Facebook hesabı dondurma işlemi aşağıdaki gibidir;

İlk olarak sağ üst köşede bulunan alt alt 3 çizgi simgesine tıklamalısınız, daha sonra Ayarlar bölümü gidip ekranda aşağı inmelisiniz ve Facebook Bilgilerin kısmında Hesap Sahipliği ve Kontrol'e dokunmalısınız.

Dondurma ve Silme‘ye dokunarak, Hesabı Dondur'u seçin ve Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e dokunun.

FACEBOOK HESABI DONDURMAK YA DA SİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Daha sonra size verilen talimatları izleyin ve işlem kısa süre içinde bitecektir. Hesabınızı dondurduğunuzda sizden başka kimse hesabınıza ulaşamaz ve göremez.

FACEBOOK HESABI NASIL SİLİNİR?

Facebook hesabınızı silmeden önce fotoğraf ve gönderiliniz kopya haline getirilmesini öneriyoruz. Çünkü, hesabınızı silindiği taktirde geriye hiçbir şey alamazsınız.

Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan alt alt 3 çizgi simgesine tıklamalısınız.

Ayarlar bölümü gelip Facebook bilgiler kısmına inmelisiniz ve buradan Hesap Sahipliği ve Kontrol'e dokunun.

Dondurma ve Silme'ye dokunun ve Hesabı Sil'i seçtikten sonra, Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e seçeneğini tıklayarak önünüze gelen Hesabı Sil'i seçin.

HESABIMI SİLME İŞLEMİNİ İPTAL EDEBİLİR MİYİM?

Hesabınız silme işleminiz eğer 30 günü geçmediyse hesabınızı geri alabilirsiniz.