Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi ve malzemeleri!

Ezogelin çorbası yapmak isteyen kişiler detaylı bilgi almak için sık sık Ezogelin çorbası nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak ediyor. Lezzetli ve pratik yapımı ile en çok tercih edilen çorbalar arasında yerini korumaya devam ediyor. Türk mutfağına has; domates, pirinç ve kırmızı mercimek ile yapılan bir ezogelin çorbası sofraların vazgeçilmezleri arasında. Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi ve malzemeleri haberimizden ulaşabilirsiniz.

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

1 bardak kırmızı mercimek

1 kahve fincanı bulgur

½ kahve fincanı pirinç

1 soğan

2 kaşık salça

2 kaşık tereyağı

2 diş sarımsak

1 kaşık un

Nane

Karabiber

Pul biber

Tuz

EZOGELİN ÇORBASININ NASIL YAPILIR?

Tencerenizin içine tereyağı ve 1 kaşık sıvı yağı koyun. Soğanları yemeklik şekilde doğrayıp tencereye alın. Üzerine sarımsakları da doğrayıp ekleyin. Biraz kavurduktan sonra yıkadığınız mercimekleri, bulguru ve pirinci de ekleyin. Üzerine 1 lt kadar suyu ekleyip kapağını kapatın. Tüm bakliyatlarınız yumuşadığında ocağı kapatabilirsiniz.

Ayrı bir tavanın içinde sıvı yağ ve unu koyup kavurun. Üzerine salçanızı ekleyin karıştırmaya devam edin. 1 bardak kadar su ekleyin ve kaynatın. En son baharatları da ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ardından ocağı kapatabilirsiniz. Bu sosu mercimek çorbasının üzerine koyun ve 2 dakika kadar komple kaynatın. Limon ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.