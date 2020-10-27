Ezan duası okunuşu ve anlamı: Ezan duasının fazileti nedir?

Ezan duası; sabah, ikindi, akşam ve yatsı ezanından sonra okunmaktadır. Peygamber Efendimiz'de sık sık namazlardan önce ezan duası okumaktadır. Ezan duası, okunuşu ve anlamı, Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında yer alıyor. Ezandan sonra dua okumak da namaza hazırlık yapan müminler için manevi duyguları artırmaktadır.

EZAN OKUNURKEN VE EZANDAN SONRA OKUNACAK DUA

Ezan okunurken müezzin ile birlikte içimizden olmak suretiyle ezan tekrar edilebilir.

"Hayye ala"ları duyunca bunları söylemeyip, "la havle ve la kuvvete illa billah" denir.

Ezandan sonra ise salavat getirilir. Sonra ezan duası okunur.

Peygamber Efendimiz ezan okunurken şu duanın okunabileceğini bildirmiştir:

"Ve ene eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh ve raditü billahi rabben ve bil-islami dinen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resulen nebiyya."

Bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz ezan sonrası şu duanın okunmasını buyurmuştur:

"Allahümme rabbe ha zihid-davetit-tammeti ves-salatil-kaimeti ati Muhammedenil-vesilete vel fadilete ved-dereceter-refiate veb'ashü mekamen mahmudenil-lezi ve'adtehü inneke la tuhlifül-miad. La havle vela kuvvete illa billahil'aliyyil'azim".

EZAN DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refiah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke la tühlifü'l-miad

EZAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb'i, Muhammed'e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır."