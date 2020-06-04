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  3. Eyüpsultan'da korkutan yangın: Çok sayıda kişi tahliye edildi
04 Haziran 2020 Perşembe 15:13 | Son Güncelleme:

Eyüpsultan'da korkutan yangın: Çok sayıda kişi tahliye edildi

Eyüpsultan'da korkutan yangın: Çok sayıda kişi tahliye edildi

Eyüpsultan'da 11 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, biri itfaiye eri 3 vatandaş dumandan etkilendi.

Yangın, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 11 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen karı kocanın kavgasının ardından evde yangın çıktı. Çıkan yangının ardından üst katlardaki vatandaşlar apartmana dolan dumandan dolayı mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Çıkan yangında biri itfaiye eri olmak üzere 3 vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“YOĞUN DUMAN BÜTÜN BİNAYI SARDI”

Yangın çıkan binanın teknik servisinde görevli olan vatandaş, “Yangın 1’inci kat 4 numaralı dairede çıktı. Sonrasında yoğun duman bütün binayı sardı. Alt katlarda olanlar çıktı ama diğer katlarda olanlar çıkamadı. İnsanlar camlardan kafasını uzattı. İtfaiyenin gelmesiyle yangın söndürüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle insanlar camlardan indirildi. Toplamda burası 54 dairelik bir yer 40 dairesi dolu. Ortalama 25-30 kişiye yakın tahliye edildi. Herhangi bir bilgi yok. İtfaiyecilerin araştırmasından sonra belli olacak” dedi.

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