'Eymen'in cesediyle 2 gün servise çıktık'

Ağırlaştırmış müebbetle yargılanan tutuklu sanıklar birbirini suçladı. Anne Durak, olay günü servis minibüsüyle Çeşme’den döndüklerini, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indiğini, bu sırada bağırışma sesi duyduğunu belirterek, “Araça geldiğimde oğlum darp edilerek ölmüştü. 2 gün cesedi gömecek yer aradık. Serkan tehdit etti, polis gidemedim” dedi. Suçlamayı reddeden Erçetin de “Çocuğun boğazından ses geldi, annesi kusturmaya çalıştı. Araçtan inip gittiler. Geldiklerinde Eymen hareketsizdi” diye konuştu. Servisin bagajdaki cesetle 2 gün işçi taşıdıklarını söyleyen sanık, “Gömme işini de Mine yaptı” dedi.

(İHA)