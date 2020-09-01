Eylül nedir, ne demek? Eylül ismi ne anlama geliyor?

Mevsim adlarından biri olan Eylül, sonbaharın gelişini temsil etmektedir. Türk Dil Kurumu (TDK), Eylül kelimesinin karşılığını web sitesinde yayımlamıştır. Türkiye’de genellikle kız çocuklarına verilen bu isim günümüzde erkek bebeklere de verilmektedir.

EYLÜL NEDİR, NE DEMEK?

TDK tarafından yılın dokuzuncu ayı olarak geçmektedir. Arapça kökenli olan Eylül ismi ülkemizde tercih edilen adlar arasında yer almaktadır.

EYLÜL KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan Eylül ismi Türkçe ‘de sık sık kullanılan isimler arasında yer alır. Mevsimleri anlatan Eylül ismi sonbaharın habercisidir. Kız ve erkek çocuklarında kullanılan Eylül ismi Kur'an'da bulunmamaktadır.

EYLÜL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Güçlü be sağlam karakterli olan kişilikleri temsil eden Eylül ismi, el becerisi gelişmiş yetenekli kimselerdir. Sanatsal faaliyetlere düşkün olan ve geçmişi unutmayan kinci bir yapısı vardır.