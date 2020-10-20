Evvabin ne demek? Evvabin namazı nasıl kılınır, fazileti nedir?

Evvabin namazı, farz namazlar arasında yer almayan kılana sevabı olan bir namazdır. Akşam namazının sünneti kılındıktan sonra yerine getirilen evvabin namazı en fazla 6 rekattır. Evvabin namazının kılınmasının sebebi Hz. Muhammed'in akşam namazlarından sonra 6 rekat namaz kılmasından kaynaklıdır.

EVVABİN NE DEMEK?

Evvabin kelimesi “dönen, Allah’a yönelen, tövbe eden” anlamındaki evvâbın çoğuludur. Kur’ân-ı Kerîm’de beş yerde tekil (Sâd 38/17, 19, 30, 44; Kāf 50/32), bir yerde de çoğul (el-İsrâ 17/25) şekliyle geçen bu kelime ile eski peygamberlerin ve salih kulların her zaman Allah’a yöneldikleri, tövbe edip O’na döndükleri anlatılır. Kelime bazı hadislerde de tekil ve çoğul olarak yer almakta ve benzeri anlamlar taşımaktadır. (Wensinck, el-Muʿcem, “evvâb” md.).

Yukarıdaki âyetler arasında özellikle İsrâ sûresinde geçen evvâbîn kelimesi müfessirler tarafından “günah işlediğinde derhal tövbe edip Allah’a yönelen, Allah’a itaat ederek hayır işleyen kimseler” şeklinde açıklanmıştır.

EVVABİN NAMAZI FAZİLETİ NEDİR?

Ammâr b. Yâsir (r. anhümâ)'den şu hadis rivayet edilmiştir: "Her kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa denizin köpükleri kadar da olsa Allah Teâlâ onun günahlarını mağfiret eder."

Akşam namazının sünnetinden sonra iki ilâ altı rekat arasında kılınan nafile namaza da "evvabin" denilmiştir. Hz. Peygamber, akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılanın evvâbinden (günah işleyip, arkasından hemen tövbe eden kimselerden) sayılacağını bildirmiş ve arkasından da şu ayeti okumuştur: "Rabbiniz, içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer salih kimseler olursanız, şüphesiz Allah tövbe edenleri affedicidir" (el-İsrâ, 17/25 ; bk. İbn Kesir, Tefsir, İstanbul 1985, V, 64, 65; Şürünbülâli, Şerhu Nüri'l-İzah, İstanbul 1984. s.74)

EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR?

Evvabin namazı, altı rekatlık bir namaz olmakla birlikte, tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınabilir (Şürünbülali, Merakı'l-felah, I, 148). Evvabin namazı en az 2, en fazla 6 rekat olarak kılınabilir. "Niyet ettim Allah rızası için Altı rekat evvabin namazını kılmaya" diye niyet edilir.