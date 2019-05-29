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  • Evlenmek isteyen ve eş bulamayan bir vatandaş devletin çöpçatanlık ajansları açmasını talep etti
29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:11 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:22

Evlenmek isteyen ve eş bulamayan bir vatandaş devletin çöpçatanlık ajansları açmasını talep etti

Evlenmek isteyen ve eş bulamayan bir vatandaş devletin çöpçatanlık ajansları açmasını talep etti

Evlenmek istediğini ancak eş bulamadığını belirten bir vatandaş kendisi gibi birçok insanın bulunduğunu belirterek, devletin çöpçatanlık ajansları açmasını talep etti.

Evlenmek isteyen ancak kendisine eş bulamayan bir vatandaş, TBMM'den sürpriz bir talepte bulundu.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul-Adalar'da yaşayan Ö.D., TBMM Dilekçe Komisyonu'na basvurarak evlenmek istediğini ancak kendisiyle aile kurabilecek bir aday bulamadığını kaydetti.  Ö.D. kendisi gibi evlenmek isteyen vatandaşlar için yasal ajansların açılmasına kanunen izin verilmesini istedi.

Vatandaşın 'çöpçatanlık ajansı' talebi Meclis bürokrasisini gülümsetse de, talep işleme alındı. Mevzuat açısından yapılan incelemede talebin kanunen mümkün olmadığı tespiti yapıldı.

Türk Medeni Kanunu'nda evlilik için başvuru makamının evlendirme daireleri olduğu ve nikahın da, ancak belediye başkanları, evlendirme memurları veya muhtarlar tarafından kıyılabileceği vurgulandı.

Komisyon, Ö.D.'nin çöpçatanlık ajansı talebinin kanuni değişiklik gerektirdiğini, bu nedenle bu eksendeki başvuruları görüşemeyeceğini bildirdi. Toplumsal yararı olan dilekçelerin bir örneğinin TBMM Başkanlığı ve bilgi için Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini belirten komisyon, gelen yasal düzenleme talebinin milletvekillerine iletildiğini kaydetti.

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